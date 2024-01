Infortunio Meret, lungo stop: i tempi di recupero e le gare che potrebbe saltare

Dopo Capodanno, il Napoli è tornato questa mattina in campo.

Dopo Capodanno, il Napoli è tornato questa mattina in campo. Alex Meret si è sottoposto ad esami strumentali, al Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione di secondo grado del muscolo semimembranoso sinistro. Il portiere si è infortunato nel corso della gara contro il Monza e dunque sarà out per diverse settimane.

Si prevede un stop non inferiore a un mese e mezzo per il classe ‘97. Per una lesione di secondo grado, riferisce Sky Sport, i tempi di recupero non sono inferiori al mese e mezzo. Queste le prossime gare che il Napoli giocherà fra gennaio e febbraio e che l’estremo difensore friulano potrebbe saltare:

7 gennaio Torino-Napoli (campionato)

14 gennaio Napoli-Salernitana (campionato)

18 gennaio Napoli-Fiorentina (semifinale Coppa Italia)

28 gennaio Lazio-Napoli (campionato)

4 febbraio Napoli-Verona (campionato)

11 febbraio Milan-Napoli (campionato)

17 febbraio Napoli-Genoa (campionato)

21 febbraio Napoli-Barcellona (ottavi Champions)

25 febbraio Cagliari-Napoli (campionato)

28 febbraio Sassuolo-Napoli (campionato)