Insigne bestia nera: quando vede la Samp diventa ingestibile

Dopo il ko dell’Allianz Stadium contro la Juve, il Napoli è chiamato a rimettersi in carreggiata per puntare al quarto posto Champions. Quella di domani contro la Sampdoria, non sarà una gara come le altre per Lorenzo Insigne. Il capitano azzurro, sta vivendo una stagione fin qui fantastica dal punto di vista realizzativo e non solo. 15 gol e 5 assist in campionato. Numeri molto importanti che testimoniano la sua crescita e attestano come questa sia una delle migliori stagioni della sua carriera.

LO SCORE CONTRO LA SAMP - Insigne, reduce dal rigore alla Juventus, vuole trascinare la formazione di Gattuso ai tre punti a Genova. Ma non solo, perché vuole aumentare il suo score personale contro i blucerchiati. Infatti, una statistica premia il capitano del Napoli. La Sampdoria è la seconda squadra in Serie A a cui il Magnifico ha segnato più gol. Ad oggi è fermo a 3 gol in casa e 3 gol in trasferta contro i blucerchiati, solo con la Fiorentina ha fatto meglio (8). La squadra genovese è anche la squadra contro cui il capitano azzurro ha vinto più partite in Serie A (13). Lorenzo, insomma, quando vede la Samp diventa ingestibile.