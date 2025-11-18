Insigne guida l'esercito degli svincolati: 100 giocatori ancora senza contratto
C'è ancora tempo per le squadre di Serie A per attingere dal mercato degli svincolati e ancora si possono trovare delle occasioni interessanti. Di seguito nel dettaglio un elenco di 100 nomi selezionati dalla redazione di Tuttomercatoweb:
PORTIERI
Dimitry Bertaud (1998, Repubblica Democratica del Congo)
Andrea Consigli (1987, Italia)
Alessio Cragno (1994, Italia)
Fraser Forster (1988, Inghilterra)
Ivan Lomaev (1999, Russia)
Vito Mannone (1988, Italia)
Rui Patricio (1988, Portogallo)
Luigi Sepe (1991, Italia)
Salvatore Sirigu (1987, Italia)
Tomas Vaclik (1989, Repubblica Ceca)
DIFENSORI
Daniel Amartey (1994, Ghana)
Jordan Amavi (1994, Francia)
Borna Barisic (1992, Croazia)
Simone Benedetti (1992, Italia)
Juan Bernat (1993, Spagna)
Joshua Brenet (1994, Curaçao)
Michele Camporese (1992, Italia)
Pawel Dawidowicz (1995, Polonia)
Mattia De Sciglio (1992, Italia)
Jason Denayer (1995, Belgio)
Koffi Djidji (1992, Costa d'Avorio)
Leo Dubois (1994, Francia)
Davide Faraoni (1991, Italia)
Andrea Gasbarro (1995, Italia)
Bryan Hein (2001, Germania)
Ismaily (1990, Brasile)
Rick Karsdorp (1995, Olanda)
Layvin Kurzawa (1992, Francia)
Diego Laxalt (1993, Uruguay)
Renan Lodi (1998, Brasile)
Nicola Murru (1995, Italia)
Martin Montoya (1991, Spagna)
Nilton (2001, Portogallo)
Angelo Ogbonna (1988, Italia)
Sergio Reguilon (1996, Spagna)
Andrea Rispoli (1988, Italia)
Mario Rui (1991, Portogallo)
Junior Sambia (1996, Francia)
Alessandro Tuia (1990, Italia)
Takehiro Tomiyasu (1998, Giappone)
CENTROCAMPISTI
Alvaro Aguado (1996, Spagna)
Dele Alli (1996, Inghilterra)
André Anderson (1999, Italia)
Gabriel Appelt Pires (1993, Brasile)
Mattia Aramu (1995, Italia)
Tiemoué Bakayoko (1994, Francia)
Giacomo Bonaventura (1989, Italia)
Rafael Carioca (1989, Brasile)
Santiago Caseres (1998, Argentina)
Andrea Danzi (1999, Italia)
Gonzalo Escalante (1993, Argentina)
Fernando (1992, Brasile)
Jérémy Gelin (1997, Francia)
Ali Karimi (1994, Iran)
Pepin Machin (1996, Guinea Equatoriale)
Adam Maher (1993, Olanda)
José Mauri (1996, Argentina)
Fredrik Midtsjo (1993, Norvegia)
Alex Oxlade-Chamberlain (1993, Inghilterra)
Dimitri Payet (1987, Francia)
Miralem Pjanic (1990, Bosnia Erzegovina)
Rafinha (1993, Brasile)
Aaron Ramsey (1990, Galles)
Jacopo Sala (1991, Italia)
Jonjo Shelvey (1992, Inghilterra)
Roberto Soriano (1991, Italia)
Marco van Ginkel (1992, Olanda)
Lucas Vera (1998, Argentina)
Valerio Verre (1994, Italia)
Nicolas Viola (1989, Italia)
ATTACCANTI
Paco Alcacer (1993, Spagna)
André Ayew (1989, Ghana)
Jaime Baez (1995, Uruguay)
Mario Balotelli (1990, Italia)
Borja Baston (1992, Spagna)
Jayden Braaf (2002, Olanda)
Zymer Bytyqi (1996, Kosovo)
Assan Ceesay (1994, Gambia)
Diego Costa (1988, Spagna)
Djanini (1991, Capo Verde)
Douglas Costa (1990, Brasile)
Emmanuel Dennis (1997, Nigeria)
Mattia Destro (1991, Italia)
Filippo Falco (1992, Italia)
Samuel Grandsir (1996, Francia)
Odion Ighalo (1989, Nigeria)
Lorenzo Insigne (1991, Italia)
Aldo Kalulu (1996, Rep. Dem. Congo)
François Kamano (1996, Guinea)
Wahbi Khazri (1991, Tunisia)
Samuele Longo (1992, Italia)
Victor Moses (1990, Nigeria)
Clinton N'Jie (1993, Camerun)
Peter Olayinka (1995, Nigeria)
Adam Ounas (1996, Algeria)
Pedrinho (1999, Brasile)
George Puscas (1996, Romania)
Robin Quaison (1993, Svezia)
Nathan Redmond (1994, Inghilterra)
Nicola Sansone (1991, Italia)
Nicolò Turco (2004, Italia)
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Atalanta
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro