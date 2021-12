Insigne, zero gol su azione ma quarto per tiri totali: la statistica che 'condanna' il capitano

Quarto posto per tiri complessivi in questo campionato ma ancora nessun gol su azione per Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli ha segnato quattro reti su rigore ma non ha ancora trovato il gol su azione, singolare statistica dato che è tra i primissimi dell'intero campionato per tentativi verso la porta. Pecca, almeno finora, di lucidità e precisione

Tiri totali Serie A:

Vlahovic 59 tiri (10 gol su azione)

Immobile 53 (10 gol su azione)

Dybala 53 (4 gol su azione)

Insigne 53 (0 gol su azione)

Lautaro 50 (7 gol su azione)

Berardi 49 (6 gol su azione)

Pellegrini 44 (5 gol su azione)