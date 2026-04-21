Inter in finale di Coppa Italia: Atalanta-Lazio vale anche la finale di Supercoppa

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La vittoria dell’Inter sul Como per 3-2 nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, dopo lo 0-0 dell’andata, ha una conseguenza importante

La vittoria dell’Inter sul Como per 3-2 nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, dopo lo 0-0 dell’andata, ha una conseguenza importante anche in ottica Supercoppa Italiana. Con i nerazzurri qualificati all’ultimo atto del torneo, si delinea infatti uno scenario che coinvolge direttamente la composizione della prossima edizione della competizione. La formula, infatti, prevede lo scontro tra la vincitrice dello Scudetto e quella della Coppa Italia, rendendo la finale di Roma del 13 maggio decisiva anche per definire gli ultimi incastri.

Supercoppa, scenari e incastri tra campionato e Coppa Italia

Se l’Inter dovesse conquistare il campionato - ipotesi sempre più concreta, anche se non ancora aritmeticamente certa - si garantirebbe l’accesso alla Supercoppa come campione d’Italia. A quel punto, l’altra partecipante alla competizione sarebbe una tra Atalanta e Lazio, indipendentemente dall’esito della finale di Coppa Italia proprio contro i nerazzurri. In sostanza, lo scontro diretto tra bergamaschi e biancocelesti varrà comunque un posto nel torneo.

Va ricordato - scrive Tmw - che la prossima edizione della Supercoppa tornerà con ogni probabilità al formato a due squadre, abbandonando il modello a quattro che era stato introdotto come deroga regolamentare in occasione dell’organizzazione in Arabia Saudita. Nel 2026 il torneo non si disputerà più nel Paese arabo, e la sede resta ancora da definire, con l’ipotesi Italia sempre più concreta. Di conseguenza, anche gli accordi economici cambieranno rispetto ai circa 23 milioni garantiti dal format attuale. In questo contesto, la sfida tra Atalanta e Lazio assume un peso ulteriore: non solo l’accesso alla finale di Coppa Italia, ma anche la qualificazione a una Supercoppa che resta un obiettivo importante, sportivo ed economico.