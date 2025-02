Inter, Inzaghi pensa già al Napoli: turnover col Genoa per evitare infortuni e squalifiche

Marcus Thuram e Carlos Augusto continuano a lavorare a parte. Anche nell’allenamento di questa mattina l’attaccante francese e il difensore brasiliano dell'Inter hanno svolto lavoro personalizzato in quel di Appiano Gentile. Tutto a posto alla Pinetina per il resto dei giocatori a disposizione di Simone Inzaghi. Da capire la possibilità di un recupero per la gara con il Genoa, in programma sabato alle 20,45 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro. Entrambi, nonostante ci sia ancora tempo da recuperare, sono da considerare a rischio, soprattutto per risparmiarli in vista dei successivi impegni, di coppa e di campionato.

Dopo la partita con i liguri, infatti, arriveranno la gara con Lazio in Coppa Italia e soprattutto il big match con il Napoli in Serie A. L’obiettivo è avere la squadra al meglio e anche per questo, oltre che per evitare rischi con i calciatori diffidati (Bastoni, Barella, Mkhitaryan), Inzaghi potrebbe proporre alcune novità al cospetto di Vieira. Dei tre appena citati, l’armeno va verso la panchina per lasciare spazio a Zielinski. Si dovrebbe rivedere De Vrij al centro della difesa, possibile che riposi anche Dumfries sulla corsia di destra. In attacco Taremi è favorito su Arnautovic per fare coppia con Lautaro Martinez. A riportare il tutto è Tuttomercatoweb.com.