Inter-Napoli, parte domani la vendita libera: info su settori e restrizioni

Torna a crescere forte l’urlo nerazzurro a San Siro, quell’atmosfera che il pubblico interista conosce bene: dopo il tutto esaurito contro la Juventus, quasi 50.000 spettatori hanno spinto la squadra nel successo contro l’Udinese. La prossima gara casalinga sarà un’altra sfida importante per la stagione, l’Inter affronterà il Napoli nel big match di domenica 21 novembre alle 18. Vi aspettiamo!

Ecco le date e fasi di vendita dei biglietti per l’incontro:

FASE 1 – ABBONATI ALLA STAGIONE 19-20 | SOLO SU INTER.IT/TICKETS

Dalle ore 10.30 di martedì 2 novembre e fino a mezzanotte, gli abbonati alla stagione 19-20 potranno usare il numero della tessera SiamoNoi per acquistare fino a 4 biglietti nel proprio settore di abbonamento occupato nel 19-20. Il giorno seguente, dalle ore 10.30, chi non avrà ancora acquistato potrà invece farlo in qualsiasi settore disponibile. Il settore secondo anello verde sarà sempre riservato agli abbonati 19-20 di secondo anello verde.

FASE 2 - SOCI INTER CLUB 21-22 | SOLO SU INTER.IT/TICKETS

Dalle ore 10.30 di giovedì 4 novembre si potranno acquistare fino a 4 biglietti, per se stessi e fino ad altri 3 soci Inter Club attivi.

Per accedere alla vendita si dovrà utilizzare come di consueto il numero della tessera Inter Club 21-22.

FASE 3 – TITOLARI SIAMONOI | SOLO SU INTER.IT/TICKETS

Dalle ore 10.30 di venerdì 5 novembre e fino a lunedì 8 novembre compreso, sarà il turno dei titolari SiamoNoi, i quali potranno acquistare fino a 4 biglietti per se stessi e fino ad altri 3 amici interisti (anche sprovvisti di tessera SiamoNoi). Per accedere alla vendita si dovrà utilizzare il numero della tessera SiamoNoi, che dovrà essere stata attivata e sottoscritta entro il 31 ottobre.

FASE 4 - VENDITA LIBERA

Dalle ore 10.30 di martedì 9 novembre la vendita libera per tutti su inter.it/tickets. I punti vendita della rete Vivaticket saranno attivi da mercoledì 10 novembre. Eventuali restrizioni per i residenti in Campania, così come per il settore riservato ai tifosi ospiti (terzo anello blu) saranno comunicate a ridosso della vendita libera.