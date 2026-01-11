Inter-Napoli, San Siro sold-out: il dato sulle presenze dei tifosi azzurri

San Siro si prepara a vivere una notte da tutto esaurito per la sfida tra Inter e Napoli. Nonostante il divieto di trasferta imposto ai residenti in Campania, sugli spalti del Meazza non mancherà comunque una presenza significativa di tifosi azzurri. Il pubblico sarà quello delle grandi occasioni, con uno stadio annunciato sold out e un clima che si preannuncia infuocato.

Secondo quanto riportato da Repubblica, però, il Napoli non sarà affatto solo: "In tribuna nonostante il solito e odioso divieto per i residenti in Campania (che non sono stati premiati per l'ottimo comportamento tenuto nella trasferta di fine anno a Cremona) ci saranno lo stesso almeno quattromila sostenitori dei campioni d'Italia, in arrivo dal centro e dal nord. Toccherà a loro aiutare Di Lorenzo e compagni a sentirsi un po' meno soli nella bolgia dello stadio Meazza, dove è annunciato il sold out". Un sostegno importante, dunque, per gli uomini di Conte in una delle trasferte più difficili e decisive della stagione.