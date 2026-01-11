Inter-Napoli, ultime di formazioni Sky: novità in difesa per Conte, tre per Chivu

Arrivano da Sky Sport le ultime indicazioni sulle probabili formazioni di Inter-Napoli, in programma questa sera alle 20:45 a San Siro. I dubbi della vigilia sembrano ormai sciolti, con Chivu e Conte pronti a puntare sulle scelte più affidabili per una sfida chiave della stagione.

In casa Inter, dopo il turnover contro il Parma, Chivu torna all’undici titolare. In difesa rientra Bastoni sul centrosinistra al posto di Carlos Augusto, mentre in mezzo al campo Barella e Zielinski riprendono il loro posto, con Sucic e Mkhitaryan destinati alla panchina. Davanti si ricompone la coppia offensiva principale: Thuram affiancherà Lautaro Martinez, con Pio Esposito inizialmente tra le riserve.

Nel Napoli, invece, Conte scioglie gli ultimi dubbi soprattutto in difesa. Buongiorno vince il ballottaggio con Beukema e sarà il perno centrale della linea a tre, completata da Rrahmani e Juan Jesus, quest’ultimo rientrato dopo il riposo nel turno infrasettimanale contro il Verona. Sulle corsie esterne avanzano Di Lorenzo a destra e Spinazzola a sinistra, altra novità di giornata, mentre in mezzo al campo toccherà alla coppia Lobotka-McTominay garantire equilibrio e qualità. Alle spalle della punta spazio a Politano, preferito a Lang, insieme a Elmas. Il riferimento offensivo sarà Hojlund, chiamato a guidare l’attacco azzurro nella sfida di San Siro.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Çalhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martínez. All. Chivu

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Politano, Hojlund, Elmas. All. Conte