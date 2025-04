Inter, non recupera Taremi e De Vrij è da valutare: il punto di Inzaghi sugli infortuni

Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Coppa Italia contro il Milan, tra i vari argomenti ha parlato anche degli indisponibili in casa Inter: "Non ci sarà Asllani, tornerà Bastoni e ci sarà da valutare De Vrij. Taremi non ci sarà, più o meno siamo gli stessi di domenica con Bastoni in più e Asllani in meno".

Come sta Thuram? È da gestire?

"Non ci voleva il contrattempo che ha avuto Taremi, giocando la seconda gara con la sua nazionale. Senza Lautaro domani dovremo giocare con tre attaccanti, porteremo in panchina l'attaccante della Primavera che oggi giocherà meno in Youth League".

C'è un piano per Lautaro?

"Di averlo a disposizione sabato a Parma, ma bisogna vedere giorno per giorno. Si fanno tabelle in testa, poi possono arrivare dei contrattempi. Sta bene, sta lavorando, fosse stato per lui sappiamo tutti che vuole sempre esserci ma purtroppo ha avuto il problema con l'Atalanta".