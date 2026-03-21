Inter, problemi per Bastoni: salta la Fiorentina! E rischia anche il playoff con l’Italia
Alessandro Bastoni ha lasciato da pochi minuti il centro sportivo di Appiano Gentile e, di conseguenza, non prenderà parte alla trasferta di domani dell’Inter a Firenze. Il difensore ha provato a lavorare con il gruppo, ma alla fine ha dovuto dare forfait. Ora saranno necessarie ulteriori valutazioni in vista dei playoff con l’Italia, per i quali la sua presenza è a rischio. Lo riferisce Sky Sport, precisando che la partenza per il capoluogo toscano avverrà intorno alle 16.30.
Le scelte di Chivu contro la Fiorentina
Assente anche Lautaro Martinez, che ha continuato a svolgere lavoro differenziato. L’attaccante argentino, prosegue l’emittente satellitare, lavorerà al massimo per poter essere disponibile a Pasqua contro la Roma. A Firenze Chivu (squalificato) non ammette passi falsi e schiera la squadra con il consueto 3-5-2: Sommer in porta, in difesa al posto di Bastoni c'è Carlos Augusto, completano il reparto Akanji e Bisseck. Dumfries a destra, Dimarco a sinistra, mentre in mezzo agiranno Zielinski, Calhanoglu e Barella. In attacco titolare Pio Esposito, al suo fianco Thuram.
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