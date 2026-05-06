Riecco Di Lorenzo, ma tornerà titolare? Le ultime di Sky sul capitano

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Il suo ritorno garantirebbe esperienza, leadership e maggiore solidità difensiva in questa fase finale della stagione

Antonio Conte ritrova uno dei suoi uomini chiave per il finale di stagione. Giovanni Di Lorenzo sarà a disposizione per la sfida contro il Bologna e potrebbe anche partire dal primo minuto. Il capitano del Napoli, rimasto in panchina per tutta la gara di Como, non gioca dal 31 gennaio, quando gli azzurri superarono la Fiorentina.

Di Lorenzo verso il ritorno da titolare

Il suo ritorno garantirebbe esperienza, leadership e maggiore solidità difensiva in questa fase finale della stagione. Stando a quanto riferito oggi da Sky Sport, Conte valuta il reinserimento dal primo minuto per blindare il secondo posto e affrontare con più equilibrio lo sprint finale.