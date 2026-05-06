Battibecco Conte-Fabregas, c'entra il Fair Play: la ricostruzione di BordoCam

vedi letture

Il primo episodio scatenante arriva dopo un contatto tra Kevin De Bruyne e Maximo Perrone non sanzionato.

Nuovo episodio di 'BordoCam' dedicato al Napoli, con le immagini dietro le quinte della sfida contro il Como. Il format di DAZN ha messo in luce soprattutto il confronto acceso tra Antonio Conte e Cesc Fabregas, protagonisti di diversi battibecchi nel corso del secondo tempo dopo un primo tempo relativamente tranquillo.

Conte vs Fabregas: tensione e scintille in panchina

Il primo episodio scatenante arriva dopo un contatto tra Kevin De Bruyne e Maximo Perrone non sanzionato: il Napoli mette palla fuori, ma alla ripresa qualcuno del Como chiede la restituzione e Conte esplode: "Ma che devi dare? Ma perché gliela devi ridare? Gioca, gioca!", provocando l’applauso ironico della panchina lombarda.

Le tensioni proseguono quando Stanislav Lobotka finisce a terra e il gioco viene fermato, episodio che alimenta ulteriori proteste. Il confronto diretto tra i due tecnici si accende: "Cesc, che volete?" è l’incipit del dialogo a distanza. Nel finale, dopo un’azione in cui Matteo Politano colpisce il palo mentre Jesus Rodriguez chiede un rigore, Fabregas si avvicina a Conte ricordando: "Mister, noi la palla l'abbiamo tirata fuori eh!", trovando la replica: "Ma ha cercato il rigore, ha cercato!". Nonostante la tensione, tutto si chiude con un gesto distensivo e i saluti finali tra i due allenatori.