Time-out in Como-Napoli, Politano a Hojlund: "Gioca su di me, lo attacchiamo alle spalle"

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"'Bordocam" ha svelato alcuni retroscena della gara, tra cui un momento chiave gestito da Antonio Conte.

Nuovo episodio di 'BordoCam' dedicato al Napoli, con le immagini dietro le quinte della sfida contro il Como. Il format di DAZN ha svelato alcuni retroscena della gara, tra cui un momento chiave gestito da Antonio Conte e un confronto in campo tra Matteo Politano e Rasmus Hojlund.

Il time-out e il battibecco finale

Durante una pausa di gioco, causata da uno scontro tra Kevin De Bruyne e Maximo Perrone, Conte sfrutta l’occasione per richiamare i suoi. In quel frangente Politano si confronta con Hojlund chiedendogli di accentrarsi per liberargli spazio: "Devi giocare su di me che quello è basso. Tu vai e lo attacchiamo alle spalle, Kevin viene sempre, c’è sempre lui".

Alla ripresa del gioco, quando si ipotizzava di restituire il pallone al Como, Conte dalla panchina si oppone con decisione: "Che devi dare? Perché gliela devi ridare? Gioca, gioca!". Il tutto si chiude con un applauso ironico dalla panchina del Como che innesca un acceso scambio tra l’allenatore azzurro e Cesc Fabregas.