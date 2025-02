Inter, statistica rassicurante sul Maradona: il dato preoccupa i tifosi

vedi letture

L’Inter è rimasta imbattuta in quattro delle ultime cinque trasferte contro il Napoli in Serie A (2V, 2N); in particolare, dopo il successo nell’ultima gara al Maradona (3-0, 3 dicembre 2023), i nerazzurri potrebbero battere i partenopei a domicilio per due match di fila per la prima volta dal 1997 nella massima serie.

