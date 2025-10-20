Ultim'ora Inter, Thuram salta il Napoli! Chivu annuncia: "Non ci sarà al Maradona"

Marcus Thuram, attaccante dell'Inter, salterà il big match di sabato prossimo contro il Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona. Il francese non ha ancora smaltito l'infortunio come annunciato da Cristian Chivu: "Lautaro sta bene e non ha avuto più problemi che ha avuto prima di Roma. Ha sciolto anche il raffreddore e ha fatto un buon recupero. Marcus ha bisogno di qualche giorno in più e non so cosa dirvi. Stiamo cercando di recuperarlo il prima possibile. Per il Napoli non ci sarà a quanto pare", le parole del tecnico nerazzurro in conferenza stampa.

Domani è più importante rispetto alla partita con il Napoli?

"Pensiamo partita per partita e la Champions non è da sottovalutare. Raggiungere la finale in Champions non è da poco. Sappiamo cosa vuol dire giocare in Champions League e dobbiamo onorare la nostra storia".