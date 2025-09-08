Israele-Italia, le probabili formazioni: Gattuso cambia modulo ma conferma i napoletani

Avanti per il bis. Dopo la manita all'Estonia l'Italia di Gennaro Gattuso si ritroverà in campo questa sera a Debrecen - in Ungheria - per una sfida valida per la sesta giornata del gruppo I (qualificazioni UEFA) alla Coppa del Mondo 2026. A partire dalle 20.45 ci sarà un secondo posto da blindare, quello che ci consente almeno di avere un pass per i play-off non dovessimo riuscire a scavalcare la Norvegia in testa al raggruppamento. Non è impresa difficile, ma nemmeno impegno da sottovalutare.

Gennaro Gattuso cambia assetto per la sfida di questa sera contro Israele. Dal 4-2-4 al 4-3-3, l'Italia giocherà con un centrocampista in più rispetto a venerdì: tra Barella e Tonali questa volta ci sarà Manuel Locatelli in cabina di regia a supporto di un tridente che dovrebbe comprendere sia Kean che Retegui. "Lavorano molto bene insieme e riescono a darci profondità", ha detto Gattuso. Gli altri cambi dovrebbero riguardare la difesa con Cambiaso pronto a far rifiatare Dimarco e Mancini al posto di Calafiori.

Israele (5-4-1) - Da.Peretz, Jehezkel, Nachmias, Lemkin, Shlomo, Revivo; Gloukh, Do.Peretz, E.Peretz, Solomon; Baribo. Commissario tecnico: Ran Ben Shimon.

Italia (4-3-3) - Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Cambiaso; Barella, Locatelli, Tonali; Politano, Retegui, Kean. Commissario tecnico: Gennaro Gattuso.