Israele-Italia, probabili formazioni Sky: tridente con Politano e Raspadori

L’Italia di Gennaro Gattuso torna in campo per dare continuità alla convincente vittoria per 5-0 contro l’Estonia. Domani, lunedì 8 settembre, gli Azzurri affronteranno in trasferta la nazionale israeliana guidata dal CT Ran Ben Shimon, con fischio d’inizio previsto alle 20:45. La sfida rappresenta un’occasione importante per consolidare il secondo posto nel Gruppo I delle qualificazioni ai Mondiali 2026.

Per la partita contro Israele, Gattuso dovrebbe adottare il modulo 4-3-3. La redazione di Sky Sport ha fatto il punto sulla probabile formazione azzurra. Tra i pali ci sarà Donnarumma, mentre la linea difensiva sarà composta da Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni e Dimarco. A centrocampo spazio a Barella, Locatelli e Tonali, mentre il tridente d’attacco vedrà in campo Politano, Kean e Raspadori.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Tonali; Politano, Kean, Raspadori. Ct. Gattuso.