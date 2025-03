Italia, Cambiaso salta la nazionale: infortunio alla caviglia per l'esterno della Juve

(ANSA) - TORINO, 17 MAR - Andrea Cambiaso ha iniziato i controlli al J Medical. L'esterno della Juventus si sottopone a esami per valutare il problema alla caviglia accusato durante la gara contro la Fiorentina: il classe 2000 era subentrato al 59', poi è stato costretto a chiedere il cambio a cinque minuti dalla fine per infortunio. Si attendono novità sull'entità dello stop, con Cambiaso che era anche stato convocato dal ct dell'Italia Luciano Spalletti per gli impegni di Nations League contro la Germania. (ANSA).