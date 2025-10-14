Sorpresa di formazione contro il Torino sfogliando i giornali?

Sfogliando i giornali si legge della possibilità, al momento ancora remota, di vedere Noa Lang titolare sabato pomeriggio contro il Torino per il ritorno del campionato con la settima giornata di Serie A. L'opzione Lang può essere valida solamente qualora Conte dovesse decidere di passare al 4-3-3 dando spazio all'ex Psv al posto di Neres a sinistra e con Politano a destra (o il brasiliano, appunto).

In alternativa, pronta come sempre la soluzione con i quattro centrocampisti e a quel punto ci sarebbe Gilmour al posto dell'infortunato Lobotka. Lang aspetta ancora il proprio momento: non ha mai vissuto una partita da titolare, ha giocato appena 51 minuti ed è sempre subentrato. Dei nuovi acquisti è uno di quelli che ha visto meno il campo e sicuramente non vede l'ora di dimostrare tutto il proprio valore.