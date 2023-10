Italia-Malta, le probabili formazioni Sky: out Di Lorenzo. Raspadori falso nove

Stasera l'Italia è chiamata a vincere contro Malta per riportarsi al secondo posto del Gruppo C di qualificazione a Euro 2024.

Dopo il caos scoppiato per il calcio scommesse, stasera l'Italia è chiamata a vincere contro Malta per riportarsi al secondo posto del Gruppo C di qualificazione a Euro 2024. Di seguito le ultime sulla formazione della Nazionale, secondo Sky Sport.

Spalletti è pronto a cambiare diversi uomini rispetto al match contro l’Ucraina. Donnarumma intoccabile fra i pali, mentre la difesa sarà probabilmente composta da Bastoni e Mancini al centro e Darmian e Dimarco sulle fasce. In mediana ballottaggio fra Cristante e Locatelli, col centrocampista della Juventus favorito, mentre da mezzali ci saranno con ogni probabilità Barella e Bonaventura. In attacco fiducia a Raspadori ancora come falso nove, con Berardi e Kean che potrebbero essere schierati come ali.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Bonaventura; Berardi, Raspadori, Kean. All. Luciano Spalletti

MALTA (3-5-2): Bonello; Muscat, S.Borg, J.Borg; Mbong, Yannick, Guillaumier, Teuma, Camenzuli; Jones, Nwoko. All. Michele Marcolini