Italia, sfida decisiva in Irlanda del Nord: tutte le combinazioni per qualificarsi a Qatar 2022

L’Italia dovrà giocarsi negli ultimi novanta minuti l’accesso diretto alla Coppa del Mondo in Qatar. Il pareggio con la Svizzera, infatti, costringe l’Italia ad affrontare la trasferta di questa sera a Belfast con la consapevolezza che, al di là dei possibili incroci, l’unico obiettivo dovrà essere quello di vincere. L'errore dagli undici metri di Jorginho infatti ha complicato le cose per Mancini, che anche con una vittoria comunque non sarebbe certo di approdare ai Mondiali. Ma vediamo i possibili scenari che affronterà la squadra di Mancini.

L’Italia si qualifica se vince contro l’Irlanda del Nord, e gli elvetici perdono o pareggiano nella sfida alla Bulgaria. Dovessero vincere entrambe invece, il primo discrimine per il passaggio del turno è la differenza reti: ad oggi gli Azzurri sono sul +2, ed in caso di arrivo in parità anche sulla differenza reti passerebbe la Svizzera, in quanto capace di realizzare più gol.

In caso di pareggio contro l’Irlanda del Nord Mancini deve sperare che la squadra di Murat Yakin non vada oltre il pari contro la Bulgaria, perché a parità di punti l’Italia sarebbe qualificata in virtù della migliore differenza reti.

Lo scenario più incredibile, ma che comunque sorriderebbe ai Campioni d’Europa, sarebbe quello di simultanea sconfitta dell’Italia e della Svizzera, con gli Azzurri ko con un solo gol di scarto in più degli svizzeri. Così, come nello scenario precedente, Mancini avrebbe comunque il vantaggio della migliore differenza reti nei confronti degli elvetici, che gli permetterebbe comunque l’approdo a Qatar 2022.