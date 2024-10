Italia, Spalletti sulla sfida con Israele: "Molti israeliani contro la guerra, convinciamone altri"

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - "Si va a giocare la partita con la speranza di convincere sempre qualcuno in più, perchè io penso che ci siano molti israeliani che non vogliono la guerra e noi dobbiamo convincere sempre qualcuno in più che questa è una cosa che deve finire". Così il ct dell'Italia, Luciano Spalletti, al Tg1 alla vigilia del match di Nations League con Israele. (ANSA).