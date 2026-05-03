Foto Serie A, la classifica: il Napoli allunga sul 3° posto! Il Milan rischia l’aggancio della Juve

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A Reggio Emilia arriva un risultato a sorpresa nella 35ª giornata di Serie A: il Sassuolo batte il Milan 2-0 grazie alle reti di Berardi e Laurienté.

A Reggio Emilia arriva un risultato a sorpresa nella 35ª giornata di Serie A: il Sassuolo batte il Milan 2-0 grazie alle reti di Berardi e Laurienté. Un successo che pesa anche sulla classifica, rivoluzionando gli equilibri nella parte centrale e alta del campionato. I neroverdi superano la Lazio e salgono al nono posto, agganciando il Bologna, mentre il Milan vede complicarsi la corsa Champions. Il Napoli, dal canto suo, con il pareggio di Como allunga di un punto sui rossoneri, che restano terzi ma non ancora matematicamente qualificati.

Classifica e lotta Champions riaperta

La sconfitta rischia di pesare ulteriormente per il Milan, perché apre scenari inattesi nella lotta ai primi posti. Il ko esterno offre infatti una grande opportunità alla Juventus, che potrebbe avvicinarsi alla terza posizione e rimettere in discussione anche il gradino più basso del podio. Per farlo, però, i bianconeri dovranno prima superare il Verona, già matematicamente retrocesso, in una gara che diventa quindi decisiva per tenere vivo il finale di stagione.

La classifica aggiornata di Serie A

1. Inter 79 (34 partite giocate)

2. Napoli 70 (35)

3. Milan 67 (35)

4. Juventus 64 (34)

5. Como 62 (35)

6. Roma 61 (34)

7. Atalanta 55 (35)

8. Bologna 49 (35)

9. Sassuolo 49 (35)

10. Lazio 48 (34)

11. Udinese 47 (35)

12. Parma 42 (34)

13. Torino 41 (35)

14. Genoa 40 (35)

15. Cagliari 37 (35)

16. Fiorentina 37 (34)

17. Lecce 32 (35)

18. Cremonese 28 (34)

19. Verona 19 (34)

20. Pisa 18 (35)