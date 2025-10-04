Ufficiale Italia, Zaccagni out dai convocati per infortunio: la scelta di Gattuso sul sostituto

La Nazionale perde Mattia Zaccagni. L’esterno della Lazio è stato costretto a dare forfait a causa di un infortunio muscolare rimediato durante l’allenamento di ieri con il club biancoceleste. Il giocatore non sarà quindi a disposizione per le due sfide valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026 contro Estonia (11 ottobre a Tallinn) e Israele (14 ottobre a Udine).

Al suo posto, come comunicato ufficialmente dalla FIGC, il commissario tecnico Gennaro Gattuso ha scelto di convocare Roberto Piccoli, attaccante della Fiorentina, alla sua prima chiamata con la Nazionale maggiore. Gli Azzurri si ritroveranno lunedì 6 ottobre in serata al Centro Tecnico Federale di Coverciano per iniziare la preparazione in vista dei due impegni.

Questo l'elenco completo dei convocati dell'Italia:

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Brighton & Hove Albion), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma), Destiny Udogie (Tottenham);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Hans Nicolussi Caviglia (Fiorentina), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Riccardo Orsolini (Bologna), Roberto Piccoli (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah).