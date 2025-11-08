Italiano fa volare il Bologna: -4 dalla vetta e solo nel 97 i rossoblù sono partiti meglio

Domani il Napoli sfida il Bologna che è imbattuto in casa per una sfida delicatissima dopo i due pareggi con Como ed Eintracht. La squadra di Vincenzo Italiano è a soli quattro lunghezze dagli azzurri in vetta e, nonostante le cessioni estive, stanno risalendo posizioni su posizioni e nelle ultime cinque gare solo l'Inter ha fatto più punti.

Il Bologna ha conquistato 18 punti dopo le prime 10 gare stagionali in Serie A, eguagliando la sua seconda miglior partenza nell'era dei tre punti a vittoria a questo punto della competizione (18 anche nel 2002/03); soltanto nel 1996/97 (19 punti) - riferisce Opta - i felsinei hanno avuto un rendimento migliore dopo le prime 10 partite dal 1994/95.