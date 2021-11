Joao Pedro in azzurro, si può fare: Mancini pronto a chiamarlo, tocca a lui decidere

Si apre uno spiraglio per la possibilità di convocare con la Nazionale italiana il capitano del Cagliari Joao Pedro. Brasiliano ma cittadino italiano dal 2017, quando ha vestito la maglia della Nazionale brasiliana U17 non aveva chiaramente compiuto i 21 anni che avrebbero pregiudicato il cambio di maglia secondo il regolamento Fifa. Lo spiraglio dunque è quasi una luce abbagliante, visto che questo cavillo permetterebbe al giocatore di vestire l'azzurro.

Lui ci sta seriamente pensando, spinto anche dalla moglie palermitana che lo sta convincendo a prendere in considerazione questa possibilità visto che la convocazione col Brasile sembra destinata a restare un sogno. La prossima settimana, non è escluso che a chiamarlo per parlare direttamente di questa ipotesi sia in prima persona il ct Mancini, attratto dall'ipotesi di poterlo convocare per lo stage di gennaio e testarlo per i playoff di marzo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.