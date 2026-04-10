Juventus, ingaggio raddoppiato per Spalletti. Ma il più pagato in Serie A resta Conte

Juventus, ingaggio raddoppiato per Spalletti. Ma il più pagato in Serie A resta ConteTuttoNapoli.net
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Oggi alle 18:40Notizie
di Pierpaolo Matrone

Nuovo accordo ufficiale tra la Juventus e Luciano Spalletti, che prolunga fino al 2028 con un importante adeguamento economico. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico passerà dai 3 milioni attuali a oltre 5 a stagione, fino a 6 con i bonus.

Un ingaggio che lo porta ai vertici della Serie A, al livello di Allegri e Gasperini. In cima, però, resta Antonio Conte: l’allenatore del Napoli guida la classifica con uno stipendio da 8 milioni annui.