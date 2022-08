Kim sufficiente al debutto in A: "Qualche imprecisione, ma fisicamente mette paura"

Buona la prima per Kim Min-Jae, colosso sudcoreano della difesa del Napoli. Ancora non perfetto, deve abituarsi ad un calcio diverso

Buona la prima per Kim Min-Jae, colosso sudcoreano della difesa del Napoli. Ancora non perfetto, deve abituarsi ad un calcio diverso, ma in fase di marcatura fa sentire tutto il suo fisico. 6 in pagella per il difensore da TuttoNapoli.net: "Si fa attirare dal pallone sulla rimessa che porta al secondo gol, restando un po' troppo basso poi sulla palla che finisce in area. Per il resto si prende responsabilità in uscita mostrando ottime qualità tecniche, ed anche delle percussioni proprio in stile Koulibalu, con i pro e contro del caso. Ingenuo il giallo finale a partita finita".

Per La Gazzetta dello Sport la prestazione del centrale è da 6,5 in pagella: "Qualche imprecisione c’è, l’impostazione non è la sua arma, ma fisicamente mette paura, in anticipo ci sa fare e sembra cercare lo scontro fisico. Più Chiellini che Koulibaly, ma può solo crescere".

Prestazione sufficiente anche per TMW: "Chiamato spesso a impostare, non sempre è preciso, ma legge bene le situazioni in cui può prendere campo. Ci mette qualche intervento aereo, ma resta da registrare qualcosa lì dietro".

