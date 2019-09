Kiss Kiss - Convenzione San Paolo, oggi faccia a faccia ADL-Comune all'Hotel Vesuvio

E' previsto per oggi il faccia a faccia tra Aurelio De Laurentiis e Attilio Auricchio per la firma della convenzione dello stadio San Paolo. Inizialmente il presidente azzurro e il capo di gabinetto del Comune avrebbero dovuto incontrarsi alle 12, ma secondo Radio Kiss Kiss Napoli non è ancora partito il summit, che probabilmente si terrà a breve all'Hotel Vesuvio.