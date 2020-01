KK - Gattuso prepara il Napoli anti-Lazio, in rialzo le quotazioni di Lobotka

Mancano diverse ore alla semifinale di Coppa Italia che vedrà di fronte Napoli e Lazio. Da capire quelle che saranno le scelte di Gattuso per il match contro i biancocelesti, vista anche la lunga lista di indisponibili. Come riportato dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, sarebbe in forte rialzo le quotazioni di Stan Lobotka per una maglia da titolare. Possibile dunque che, vista anche l'assenza di Allan, in campo contro la Lazio possano trovare posto dall'inizio i due nuovi acquisti di questa sessione invernale di mercato.