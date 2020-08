KKN - Gattuso e l'undici anti-Barça: tridente dei piccoletti, prende forma il centrocampo

Mancano ancora più di 24 ore alla sfida che vedrà di fronte Napoli e Barcellona. Gattuso sta lavorando in questi giorni per costruire la miglior formazione possibile da schierare contro i catalani, nella speranza di poter recuperare Lorenzo Insigne. La verità è che proprio il capitano pare aver recuperato dall'infortunio, e dunque la sua presenza contro gli spagnoli sembra adesso più che possibile.



Come riportato dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, proprio il tridente azzurro dovrebbe essere composto da Callejon, Mertens e lo stesso Insigne. A centrocampo, poi, il tecnico calabrese dovrebbe dare spazio a Fabiàn e Zielinski a centrocampo, con il dubbio che riguarda il terzo componente da scegliere tra Demme e Lobotka.