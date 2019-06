KKN svela un retroscena su James: "Avventura al Bayern condizionata da due 'clan' nello spogliatoio"

James-Napoli, un binomio che sembra sempre più vicino a diventare concreto. Dopo l'esperienza al Bayern, l'attaccante colombiano è in cerca di una nuova esperienza che possa valorizzarlo, con l'ipotesi Napoli che pare quella più convincente. Come svelato dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, proprio l'ultima avventura in baviera sarebbe stata condita da uno strano retroscena: in seno alla squadra tedesca, infatti, ci sarebbero stati due clan, di slavi e senatori, che avrebbero emarginato il colombiano dopo l'esonero di Carlo Ancelotti, di fatto condizionando negativamente la sua esperienza in Bundesliga.