Km percorsi, il Napoli corre più del Torino e De Bruyne si sfianca con 12km!
Il Napoli perde la sua seconda gara in campionato, dopo Milan, altro ko in trasferta contro il Torino. Chi le ha provate tutte per recuperare il risultato di 1-0 e tra gli ultimi azzurri ad arrendersi è stato Kevin De Bruyne.
Il centrocampista belga, impegiegato da Antonio Conte anche da regista nei minuti dell'assedio finale ai granata, è stato tra i top 3 che ha macinato più chilometri in campo. L'ex Manchester City ha percorso ben 12km, meglio di lui solo Di Lorenzo e Anguissa con una manciata di metri in più. Di seguito i dati ufficiali della Lega Serie A.
Conte in conferenza: "Fatta la gara, preso gol fortuito. Manca concretezza. Hojlund-Scott? Erano qui per giocare, ma se non al 100%…"
4 Da 0 a 10: l'impietoso paragone per Lucca, la frase scritta nello spogliatoio, l'attentato al ragù di Olivera e l'incredibile dato sulla difesa
