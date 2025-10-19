Km percorsi, il Napoli corre più del Torino e De Bruyne si sfianca con 12km!

vedi letture

Il Napoli perde la sua seconda gara in campionato, dopo Milan, altro ko in trasferta contro il Torino. Chi le ha provate tutte per recuperare il risultato di 1-0 e tra gli ultimi azzurri ad arrendersi è stato Kevin De Bruyne.

Il centrocampista belga, impegiegato da Antonio Conte anche da regista nei minuti dell'assedio finale ai granata, è stato tra i top 3 che ha macinato più chilometri in campo. L'ex Manchester City ha percorso ben 12km, meglio di lui solo Di Lorenzo e Anguissa con una manciata di metri in più. Di seguito i dati ufficiali della Lega Serie A.