Koulibaly squalificato e Juan Jesus (per ora) infortunato: con l'Empoli torna Tuanzebe dopo 3 mesi?

Oltre allo squalificato Koulibaly, ammonito con la Roma da diffidato, contro l'Empoli potrebbe mancare anche Juan Jesus che si è infortunato ieri in allenamento. Contro la formazione toscana domenica potrebbe rivedersi dal primo minuto Tuanzebe la cui ultima apparizione è stata il 13 gennaio in Coppa Italia contro la Fiorentina. Il centrale di proprietà dello United è arrivato a gennaio in prestito secco e a fine stagione tornerà con ogni probabilità alla base.