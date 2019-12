Koulibaly-Zielinski: impossibile vincere in Serie A con due regali

Si respira aria pesante in casa Napoli. Dopo la sconfitta contro il Parma, la analisi sull'andamento degli azzurri continuano ad essere estremamente negative, con un squadra che appare vistosamente involuta da diversi mesi. Chiaro che, poi, se oltre al gioco non pervenuto, ci si mettono anche gli episodi negativi da parte dei singoli, ne viene fuori una minestra putrida ed insapore, dalla quale difficilmente si può tirar fuori qualcosa di positivo.



CON I REGALI NON SI VINCE - Durante la partita di ieri, ad esempio, è chiaro che non realizzare diverse occasioni da gol venutesi a creare nel corso dei 90' minuti, ha portato poi la squadra ad un livello di equilibrio distorto, condizionato dalla voglia di arrivare al gol del vantaggio. Restano, però, gli episodi ed errori dei singoli che hanno condannato il Napoli: detto di un Insigne che ha sprecato tanto, i regali fatti da Koulibaly e Zielinski sono stati di sicuro fatali: l'errore di Kalidou in avvio e poi quello del polacco nel finale, hanno marchiato la prestazione in maniera netta e purtroppo irreversibile. In Serie A, ovviamente, tutto questo risulta fatale.