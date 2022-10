Kvara cala il tris: ripartenza a tutta velocità e sinistro perfetto all’angolino

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Anche Khvicha Kvaratskhelia, al quinto gol in campionato, partecipa al primo tempo perfetto del Napoli contro il Torino. L'ala georgiana sigla il 3-0, dopo appena 37 minuti, grazie ad una grande ripartenza azzurra con lancio di Zielinski. Kvara vola sulla sinistra e da posizione defilata, col mancino, manda la palla a dare un bacio al palo e in fondo al sacco per il 3-0.