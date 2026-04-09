Kvara show, Tmw lo incorona: “Un fuoriclasse! Ha reso il PSG una macchina perfetta!

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C'è un prima e un dopo Khvicha Kvaratskhelia nel Paris Saint-Germain. Scrive così il portale TuttoMercatoWeb.com sull’ex esterno d’attacco del Napoli

C'è un prima e un dopo Khvicha Kvaratskhelia nel Paris Saint-Germain. Scrive così il portale TuttoMercatoWeb.com sull’ex esterno d’attacco del Napoli: “Non è solo una questione di numeri - impressionanti -, ma di impatto totale sul gioco: da quando è arrivato a Parigi nel gennaio 2025, la squadra di Luis Enrique ha compiuto il salto di qualità definitivo ed è diventata la più forte e temuta d'Europa. Kvaratskhelia è ciò che si definisce un giocatore completo, moderno nel senso più pieno del termine. Non è solo spettacolo, anche se ne offre in abbondanza con le sue serpentine. È efficacia, continuità, lettura delle situazioni. Ogni sua giocata ha un senso, un obiettivo.

Non c’è nulla di fine a sé stesso nel suo calcio ed è proprio questo che lo rende unico. Contro il Liverpool lo ha dimostrato ancora una volta. Gol ma anche lavoro oscuro: ripiegamenti difensivi, pressione costante, coperture che liberano Nuno Mendes e rendono la catena di sinistra un’arma devastante. È un’ala che difende come un terzino e attacca come un numero dieci, una rarità. E poi c’è un altro aspetto, forse il più importante: il georgiano alza il livello nelle grandi notti. Più il palcoscenico è importante, più lui incide. È diventato l’uomo dei momenti decisivi, il riferimento offensivo quando le altre frecce steccano. A Napoli era un campione, adesso è un fuoriclasse”.