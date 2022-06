Kvaratskhelia-show trascina la Georgia: splendido gol e assist nel 4-0 a Gibilterra

Il classe 2001 nuovo acquisto del Napoli è stato decisivo con la sua Nazionale nel match contro Gibilterra

Kvicha Kvaratskhelia autentico trascinatore della Georgia. Il classe 2001 nuovo acquisto del Napoli è stato decisivo con la sua Nazionale nel match contro Gibilterra valido per la prima giornata del Gruppo 4, Lega C di Nations League. Appena 12 minuti per sbloccare la gara con un fantastico pallonetto che ha beffato il portiere e poi un assist per il 2-0 di Kashia. Kvaratskhelia ha disputato in totale 63 minuti e nella ripresa è stato rimpiazzato da Vako. Nei minuti finali poi la Georgia ha dilagato e chiuso il punteggio sul 4-0 grazie ai gol Mikautadze e di Vako.