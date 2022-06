Kvaratskhelia vince la sfida contro Elmas: altro super gol nel 3-0 della Georgia in Macedonia

Terza vittoria consecutiva per la Georgia che batte 3-0 la Macedonia del Nord nel match valevole per la fase a gironi della Lega C di Nations League.

Terza vittoria consecutiva per la Georgia che batte 3-0 la Macedonia del Nord nel match valevole per la fase a gironi della Lega C di Nations League. Succede tutto nella ripresa: Zivzivadze apre le marcature al 51’, poco più di dieci minuti più tardi un altro gol di Kvaratskhelia. Finta di corpo al limite dell’area di rigore, destro potente da fuori area e palla in gol. Nei minuti finali il gol del definitivo 3-0 di Kiteishvili. Il centrocampista del Napoli Elmas al 78’ si è accasciato a terra e ha chiesto il cambio. E’ durata invece 82’ minuti la gara di Kvaratskhelia, che ancora una volta ha trascinato la sua Nazionale.