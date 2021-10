L’AIA non considera maturi i tempi per parlare: la spiegazione arriverà via web

La spiegazione arriverà via web, una rivoluzione copernicana per gli arbitri di Serie A che finalmente spiegheranno le proprie decisioni dopo ogni turno di campionato. Lo scrive La Stampa, che racconta anche il perché di una scelta che va incontro, ma non in fondo, alle esigenze di comunicazione che molti ravvisano da parte dei fischietti. Nello specifico, l'AIA non considera maturi i tempi perché gli arbitri parlino subito dopo le gare, "per la mancanza di collaborazione da parte di chi dovrebbe contribuire a svelenire il clima". Le tante proteste degli allenatori nell'ultimo turno di campionato ne sarebbero la controprova.