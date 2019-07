L'Algeria supera la Costa d'Avorio ai rigori e vola in semifinale! Ounas in gol dal dischetto

Vittoria importante per l'Algeria che vola in semifinale di Coppa d'Africa! La nazionale allenata dal ct Belmadi ha superato la Costa d'Avorio ai calci di rigore, dopo l'1-1 dei 90' minuti regolamentari, confermatosi poi ai tempi supplementari. L'azzurro Adam Ounas entrato in campo all'86' al posto di Mahrez, siglando dal dischetto il gol del 4-2 durante la sessione finale di rigori.