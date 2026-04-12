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L'apertura de Il Roma: "A Parma operazione -4. Conte coi Fab Four"
"A Parma operazione -4". Con questo titolo Il Roma oggi in edicola apre la sua prima pagina. Il quotidiano scrive inoltre che Antonio Conte dovrebbe confermare i Fab Four dall'inizio, lasciando dunque Alisson Santos in panchina. Gli azzurri ritrovano anche Rasmus Hojlund, out col Milan a causa di un problema intestinale.
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