L'arbitro Serra retrocesso in Serie B dopo l'errore col Milan: sarà Var in Brescia-Ternana

Dopo il decisivo errore in Milan-Spezia dello scorso weekend di campionato per Marco Serra il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha optato per un ruolo in un match di Serie B. Il fischietto di Torino è stato infatti scelto per il ruolo di VAR i in Brescia-Ternana, gara valida per la 20^ giornata del campionato cadetto in programma sabato alle ore 14.