L'azzurro che a sorpresa ha giocato solo 5' in due partite. E ora scalpita

In questo 2023 Matteo Politano, complice anche una condizione così così di Hirving Lozano che è rientrato tardi dal Mondiale, era partito alla grande in termini di minutaggio. Luciano Spalletti l'aveva preferito al Chucky nelle prime tre gare di quest'anno, con Inter, Sampdoria e Juventus, salvo poi fare dietrofront nelle ultime due partite.

Contro la Salernitana l'ex Inter ha collezionato appena cinque minuti, mentre con la Roma è rimasto in panchina per tutta la durata della gara. Sicuramente il giocatore si aspettava di giocare di più, ma anche la crescita del messicano ha causato un basso impiego da parte del tecnico di Certaldo. E adesso, va da sé, Politano scalpita: che la partita con lo Spezia sia quella buona per rivederlo in campo da titolare?