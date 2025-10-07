Ufficiale L'elenco dei 10 giocatori del Napoli convocati in nazionale: tutti gli impegni

Sono dieci i giocatori del Napoli partiti con le rispettive nazionali per gli impegni validi per Qualificazioni Mondiali e non solo. Questo l'elenco completo con la data di tutte le partite in cui saranno coinvolti:

Meret, Di Lorenzo, Spinazzola: Estonia-Italia (11 ottobre); Italia-Israele (14 ottobre) - Qualificazioni Mondiali

Anguissa: Mauritius-Camerun (8 ottobre); Camerun-Angola (13 ottobre) - Qualificazioni Mondiali

De Bruyne: Belgio-Macedonia (10 ottobre); Galles-Belgio (13 ottobre) - Qualificazioni Mondiali

Elmas: Belgio-Macedonia (10 ottobre); Macedonia-Kazakistan (13 ottobre) - Qualificazioni Mondiali

Gilmour e McTominay: Scozia-Grecia (9 ottobre); Scozia-Bielorussia (12 ottobre) - Qualificazioni Mondiali

Hojlund: Bielorussia-Danimarca (9 ottobre); Danimarca-Grecia (12 ottobre) - Qualificazioni Mondiali

Marianucci: Italia-Svezia (10 ottobre); Italia-Armenia (14 ottobre) - Qualificazioni Europei Under 21