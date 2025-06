Prima pagina L'erede dell'Italia è ad un passo, Gazzetta dello Spor: "Serve un Ringhio"

La Gazzetta dello Sport apre la sua prima pagina col titolo: "Serve un ringhio". Il riferimento è a Gennaro Gattuso, ora tra i nomi più caldi per la successione di Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale. Dopo il rifiuto di Claudio Ranieri, che ha deciso di declinare l’offerta ricevuta dalla FIGC, si fa largo l’ipotesi dell’ex centrocampista campione del mondo nel 2006.

Intanto, si muove anche il mercato in uscita del Milan: il Milan sarebbe vicino a cedere Yunus Musah al Napoli. L’affare è in dirittura d’arrivo per una cifra vicina ai 25 milioni di euro. Un colpo importante per Antonio Conte, pronto ad accogliere un centrocampista dinamico e versatile in vista della nuova stagione azzurra.