L'ex azzurro De Sanctis rischia il licenziamento dal Palermo. I tifosi: "Vattene via!"

vedi letture

Morgan De Sanctis al Palermo fin adesso non è riuscito ad incidere. Risultati negativi della squadra e scarso feeling con l’ambiente e con tutto il contesto rosanero testimoniati anche dagli striscioni della tifoseria e dai cori (“vattene via”) che accompagnano ogni partita del Palermo da qualche settimana. E così oggi il dirigente è sul banco degli imputati in maniera importante: sono ore di riflessione sul suo operato dall’estate ad oggi.

Non va escluso che possa essere sollevato dall’incarico a stretto giro di posta ed eventualmente tra i vari profili liberi una soluzione potrebbe portare a Francesco Marroccu, ex direttore sportivo del Brescia, reduce da un’esperienza poco fortunata a Verona e in cerca di riscatto professionale. A riportarlo è TMW.