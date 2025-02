L’Inter lo voleva comprare, ma sarà un avversario: il rimpianto di Inzaghi

Un giocatore del Napoli rappresenta un rimpianto per l’Inter. Alessandro Buongiorno in estate piaceva molto ai neroazzurri che provarono ad avvicinarsi invano nel momento in cui il Napoli aveva già l’accordo col Torino mentre il club nerazzurro non aveva le risorse economiche necessarie per accontentare Cairo.

Per questo motivo alla fine Buongiorno è approdato al Napoli diventando immediatamente leader della difesa e riferimento per Conte. L’Inter cerca ancora un rinforzo in quel ruolo dato che Acerbi e De Vrij, al momento affidabili, rappresentano incognite relative al futuro per le rispettive età. L’Inter voleva Buongiorno, ma domani Buongiorno sarà un rivale per Inzaghi. Oltre ad essere un rimpianto da tempo.

Intanto ai canali ufficiali della Lega Serie A, Buongiorno sulla gara di domani ha detto: "Inter? È una partita importante e dura perché siamo entrambe grandi squadre. Non la definirei una lotta per il titolo perché c'è ancora molta strada da fare, ma è sicuramente una partita importante".