Buongiorno: "Inter? Sfida scudetto non direi, ma sarà importante! Su Conte..."

vedi letture

Il difensore del Napoli Alessandro Buongiorno ha rilasciato un'intervista ai canali social ufficiali della Lega Serie A: "Giocavo a scacchi con mio padre quando ero piccolo. Mi ha insegnato le regole e mi ha fatto appassionare. Ciò che mi piace degli scacchi è l'elemento strategico. Devi pensare molto, un po' come in campo. Spesso usi il tuo istinto, ma come difensori dobbiamo pensare in anticipo e prevedere le situazioni prima che accadano. È simile agli scacchi. Con la torre puoi arroccare, la regina anche, aiuta a difendere il re e diversi pezzi si muovono in modo diverso. Mi rivedo in tutto questo.

Kim o Koulibaly? Loro sono grandi campioni che hanno fatto parte in maniera importante della storia del Napoli. Personalmente cerco sempre di dare il massimo e continuare a migliorare in modo da poter crescere con la squadra e avere successo con questo club. Abbiamo alcuni giocatori fantastici qui. Non puoi mai dare nulla per scontato. Devi continuare a dimostrare il tuo valore e dare il massimo in allenamento. Hai bisogno del giusto spirito di squadra in cui tutti si aiutano a vicenda, danno il massimo e sono sempre concentrati. Queste sono le cose più importanti in una squadra.

Quando parliamo di difesa preferisco chiamarla fase difensiva perché inizia dagli attaccanti e arriva fino a noi e al portiere. Ero più abituato alla marcatura a uomo. Con Conte abbiamo lavorato sul movimento come retroguardia. Come diciamo spesso insieme, non dobbiamo concentrarci su un singolo sistema o formazione. Dobbiamo essere pronti a cambiare in qualsiasi momento se c'è un'emergenza o qualsiasi altra situazione. Conte ci insegna concetti che possono essere utilizzati sia che giochiamo in quattro o forse in tre, a seconda che vogliamo pressare un po' più in alto o sederci un po' più in profondità. Ci insegna un sacco di idee, sia offensive che difensive. Molte di queste sono utili in diverse circostanze.

Da bambino, venivo spesso in estate con i miei genitori e i miei nonni a trovare la famiglia qui. Hanno sempre condiviso con me la cultura napoletana, quindi anche prima di entrare sentivo un legame con Napoli. Quando hanno scoperto che sarei venuto qui, ne sono stati felicissimi. Questo ha reso molto più facile per me ambientarmi qui.

Inter? È una partita importante e dura perché siamo entrambe grandi squadre. Non la definirei una lotta per il titolo perché c'è ancora molta strada da fare, ma è sicuramente una partita importante".